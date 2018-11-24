В РФ заявили, что Голодомор не был геноцидом исключительно украинского народа

В то время как Украина и весь мир чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов, устроенного советским режимом, в России, которая является правопреемницей СССР, заявили, что "попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами".

"В 30-е гг. XX века в Советском Союзе разразился сильнейший голод, который затронул многие народы, проживавшие на территории молодого государства. Он стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР. Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер", – заявили в пресс-службе.

Как известно, сегодня, 24 ноября – День памяти жертв голодоморов, который вот уже двадцать лет отмечается в четвертую субботу ноября. В этом году еще и особая дата: ровно 85 лет прошло с тех трагический событий 1933 года, которые унесли, по разным подсчетам, от 3 до 4,5 миллионов жизней. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Украинские политики, а также политики стран запада обвинили в геноциде Кремль.