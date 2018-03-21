В РФ жестко ответили Маккейну: Где он нашел оскорбленный Трампом русский народ

Российский Алексей пушков резко раскритиковал слова американского политика Джона Маккейна о том, что президент США Дональд Трамп своим звонком президенту РФ якобы оскорбил каждого гражданина России. Об этом он написал в Twitter.

Он похвалил американского лидера за то, что тот решился поздравить Путина с победой на выборах.

"Не знаю, где нашел Маккейн тот "российский народ", который был оскорблен звонком Трампа Путину. Наверное, у себя в голове. Трампу, напротив, хватило политической мудрости, чтобы, вопреки мощному давлению, прийти к выводу: полный разрыв контактов с Россией – во вред самим США", – написал Пушков.

Накануне в Кремле сообщили, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Отмечалось, что лидеры стран поговорили в том числе о вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

В свою очередь в Госдепартаменте США отреагировали на звонок Трампа Путину, отметив, что ядерные державы должны вести диалог. По словам американских дипломатов, Вашингтон поддерживает отношения с Москвой, несмотря на существующие разногласия по некоторым вопросам.