В "Росатоме" озвучили число погибших во время испытаний на полигоне

В России при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на военной базе под Архангельском погибло пять человек. Ещё трое получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на "Росатом".
После взрыва жидкостного реактивного двигателя на военном полигоне в России в одном из городов в Архангельской области подскочил радиационный фон.
Как сообщили в пресс-службе администрации города Северодвинск, 8 августа датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.
После этого скачка уровень радиации спустился до допустимых показателей.
Власти Северодвинска утверждают, что случившееся не повлияло на число обращений за медицинской помощью.
Однако информация о росте радиоактивного фона успела дойти до населения, которое, помня о советской легенде, что алкоголь спасает от действия радиации, ринулось запасаться спиртным.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России произошел пожар на военных складах в Ачинске (Красноярский край). На военных складах солдаты-срочники переносили 152-мм снаряды в воинской части 74008 в деревне Каменка, и причиной взрыва могла стать неосторожность. В итоге пострадали несколько человек – как военнослужащие, так и гражданские, а также техника. Читайте подробнее, что нужно знать о взрывах на арсенале в России.
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