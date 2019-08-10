В "Росатоме" озвучили число погибших во время испытаний на полигоне

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В России при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на военной базе под Архангельском погибло пять человек. Ещё трое получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на "Росатом".

После взрыва жидкостного реактивного двигателя на военном полигоне в России в одном из городов в Архангельской области подскочил радиационный фон.

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Как сообщили в пресс-службе администрации города Северодвинск, 8 августа датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.

После этого скачка уровень радиации спустился до допустимых показателей.

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Власти Северодвинска утверждают, что случившееся не повлияло на число обращений за медицинской помощью.

Однако информация о росте радиоактивного фона успела дойти до населения, которое, помня о советской легенде, что алкоголь спасает от действия радиации, ринулось запасаться спиртным.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России произошел пожар на военных складах в Ачинске (Красноярский край). На военных складах солдаты-срочники переносили 152-мм снаряды в воинской части 74008 в деревне Каменка, и причиной взрыва могла стать неосторожность. В итоге пострадали несколько человек – как военнослужащие, так и гражданские, а также техника. Читайте подробнее, что нужно знать о взрывах на арсенале в России.

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