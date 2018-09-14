В Росгвардии странно "объяснили" угрозы своего шефа Навальному

Примером открытости, объективности и честности назвали в ведомстве угрозы своего начальника в адрес оппозиционера

В федеральной службе войск национальной гвардии РФ решили пролить свет на необычное обращение своего директора, генерала Виктора Золотова к российскому политику Алексею Навальном.

"Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе", – сообщают на сайте Росгвардии.

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что видеоролик, на котором российский генерал угрожает сделать "сочную отбивную" из оппозиционера Навального, был размещен на YouTube-канале Росгвардии непосредственно после записи.

Также в управлении назвали такое проявление "информационная политика" примером открытости, объективности и честности.

Напомним, что свой гнев на Навального Золотов обрушил из-за расследования, в ходе которого оказалось, что с прошлого года поставщиком продуктов питания для российской армии является компания приближенных к премьер-министру Дмитрию Медведеву людей, а закупочные цены при этом увеличились вдвое или даже втрое.

Также ранее мы писали о том, что боевые водолазы Росгвардии охраняли строительство Керченского моста между Россией и оккупированным Крымом.

Кроме того, в Росгвардии сообщали об охране объектов энергетического моста на оккупированном полуострове.



