В Роскосмосе признали, что санкции против России действуют

Замглавы госкорпорации рассказал о проблемах в космической промышленности РФ из-за санкций

Фото: Flickr

Вслед за признанием проблем с судостроением из-за санкций в России были вынуждены сказать правду и о влиянии ограничительных мер на национальную космическую промышленность.

Удручающий для сторонников Кремля факт 18 июня озвучил заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"В том, что касается именно многосторонних проектов сотрудничества в области космоса, влияние санкционных режимов не настолько значительно, как в случае реализации чисто национальных российских проектов, где ограничения на поставки в Российскую Федерацию определенных комплектующих играют важную роль", — сказал он.

Вдобавок к этому, замглавы космической госкомпании признал, что санкции также "затрудняют развитие международной кооперации".

Напомним, что в феврале этого года Министерство экономического развития РФ подсчитали, что по состоянию на конец 2018 года в отношении России действовали 159 ограничительных мер, которые ввели 62 страны, а сумма предполагаемого ущерба от введенных мер составила 6,3 млрд долларов.

Кроме того, глава Центрбанка России Эльвира Набиуллина прогнозировала РФ резкое ухудшение финансовой ситуации в 2019 году из-за санкций.

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