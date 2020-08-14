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В России 13-летняя дочь политика за год "заработала" 13 млн рублей

14 августа, 05:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Дочь губернатора Рязанской области получила за год сумму, доступную далеко не всем взрослым

Несовершеннолетняя дочь главы одного из российских регионов задекларировала в прошлом году около 178 тысяч долларов.

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Как сообщает "Медуза", это почти в 2,5 раза больше, чем задекларировал ее отец.

Ссылаясь на данные из открытых источников, журналисты пишут, что губернатор Рязанской области Николай Любимов указал в своей декларации за прошлый год 4,3 миллиона рублей дохода. При этом доход его супруги указан в размере 1,8 млн рублей.

В то же время, в декларации Любимов указал и свою дочь, которой в сентябре исполнится только 14 лет. Несмотря на столь юный возраст, девочка заработала 10 миллионов рублей.

Пресс-секретарь губернатора Денис Арапов утверждает, что деньги несовершеннолетняя дочь Любимова получила от продажи недвижимости, которой владела. Годом ранее губернатор указал в декларации, что его дочери на двоих владеют тремя квартирами (43, 68 и 153 кв.м), нежилым помещением и гаражом.

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Напомним, что в прошлом году огромные деньги нашли и у племянника действующего президента России – 51-летнего Михаила Шеломова. Журналисты оценили его состояние в 1,25 млрд рублей.

Кроме того, другой племянник Владимира Путина объявил о политических амбициях и даже возглавил партию.

А какие суммы указали в своих декларациях украинские министры, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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