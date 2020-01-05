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В России 30 машин ушли под лед: появилось видео "утопленников"

5 января, 09:34

Российские спасатели тоже выехали на «рыбалку» - вылавливать автомобили из-подо льда

Скриншот

Скриншот

В России горе-рыбаки утопили свои автомобили после того, как массово припарковались вблизи берега в заледеневшей бухте. Об этом сообщает Telegram-канал Life shot.

Отмечается, что произошло это на острове Русский в Приморском крае, там под лед ушли 30 машин.

"Местные мужики массово решили половить рыбу и на своих внедорожниках выехали прямо на застывшую гладь залива в бухте Воевода. А затем не нашли ничего лучше, как припарковаться всем в одном месте. В итоге лед не выдержал такой нагрузки и треснул. Никто не пострадал. После этого на свою "зимнюю рыбалку" приехали уже сотрудники МЧС и начали тросами вылавливать из воды рухнувшие под лед авто", – говорится в сообщении.

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Россия лед рыбаки автомобили

Источник: Сегодня

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