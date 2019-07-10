Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В России 80-летняя бабушка оказалась серийным убийцей

10 июля, 16:07

Среди жертв Софьи Жуковой оказался и 52-летний выходец из Украины

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

80-летняя жительница Хабаровского края в России, которая убила выходца из Украины в поселке Березовка, оказалась серийной убийцей.

После задержания в феврале Софья Михайловна Жукова призналась в убийстве 52-летнего украинца Василия Шляхтича, который работал в поселке дворником и снимал у душегубки комнату.

Как пишет Telegram-канал Baza, старушка также созналась в убийстве восьмилетней девочки более 13 лет. По словам Жуковой, девочка была ее соседкой и ей мешала играми и беготней, и в какой-то пожилая женщина "сорвалась".

Кроме того, пенсионерка призналась в убийстве своей подруги, которой предложила пожить у себя.

С февраля этого года Софья Жукова находится в СИЗО.

Напомним, в 2017 году в Краснодарском крае России была задержана семья каннибалов, на счету которых могут быть от семи до 30 жизней.

Мы также писали о приговоре 53-летнему "ангарскому маньяку" Михаилу Попкову, на счету которого оказалось 82 доказанных убийства – больше, чем у Андрея Чикатило.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, маньяк, убийство, старушка, серийный преступник, серийный убийца

Вы сейчас просматриваете новость " В России 80-летняя бабушка оказалась серийным убийцей". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд над самым кровавым маньяком в истории России: в деле Попкова поставлена точка

11 апреля, 15:15

Верховный суд РФ отклонил апелляцию адвоката "ангарского маньяка", отправив Михаила Попкова в колонию

На Кипре задержан серийный убийца: охотился за приезжими женщинами

1 мая, 18:35

Мужчина убивал только приезжих женщин и девочек

90 человек за 35 лет: в США нашли самого страшного серийного убийцу

30 ноября 2018, 04:39

Семюэл Литтл шокировал ФБР своим признанием и более 30 его жертв уже подтвердились

В Канаде маньяк-садовод признался в убийстве восьми мужчин

30 января, 01:44

Как минимум в шести случаях из восьми убийства совершались на сексуальной почве

В Киеве приговорили к пожизненному сроку жестокого серийного убийцу

5 апреля, 10:02

Мужчина убил двух людей и пытался убить мужа своей любовницы

Следователь рассказал подробности поимки Чикатило

27 марта, 04:01

По словам Костоева, Чикатило был неглуп, хитер и изворотлив

Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Врачи назвали 12 признаков больных почек

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Парубий созывает Раду на "последний бой" 11 июля

Почему Супрун выехала из Украины после инаугурации Зеленского

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

В Донецке замечены крупные змеи, – соцсети

Kasta объявляет скидки до 90% на все электрочайники

Пылесосы, которые превращают уборку в праздник

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней гандболистки

Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь