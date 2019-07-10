В России 80-летняя бабушка оказалась серийным убийцей
Среди жертв Софьи Жуковой оказался и 52-летний выходец из Украины
80-летняя жительница Хабаровского края в России, которая убила выходца из Украины в поселке Березовка, оказалась серийной убийцей.
После задержания в феврале Софья Михайловна Жукова призналась в убийстве 52-летнего украинца Василия Шляхтича, который работал в поселке дворником и снимал у душегубки комнату.
Как пишет Telegram-канал Baza, старушка также созналась в убийстве восьмилетней девочки более 13 лет. По словам Жуковой, девочка была ее соседкой и ей мешала играми и беготней, и в какой-то пожилая женщина "сорвалась".
Кроме того, пенсионерка призналась в убийстве своей подруги, которой предложила пожить у себя.
С февраля этого года Софья Жукова находится в СИЗО.
Напомним, в 2017 году в Краснодарском крае России была задержана семья каннибалов, на счету которых могут быть от семи до 30 жизней.
Мы также писали о приговоре 53-летнему "ангарскому маньяку" Михаилу Попкову, на счету которого оказалось 82 доказанных убийства – больше, чем у Андрея Чикатило.
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