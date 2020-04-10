В России 99-летнего ветерана поздравили с 9 Мая просроченными консервами

При этом чиновники не забыли оставить поздравительную бумагу с подписью

Российские чиновники продолжают "радовать" сограждан "эксклюзивными" подарками – раньше вручили плесневелый сухпаек за спасение жизни ребенка, а теперь поздравили ветерана просроченными продуктами.

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", о произошедшем рассказал внук 99-летней труженицы тыла из Магнитогорска.

Его бабушке хотели вручить памятную медаль на официальном приеме у губернатора, но женщина не смогла попасть на церемонию и награду ей вручили дома.

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Кроме медали и поздравительной бумаги с подписью областного депутата, ветерану подарили сухой паек – сделанный в 2014 году чай, а также две банки консервов 2016 и 2018 годов выпуска.

"Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза тем людям, которые отвечают за качество этого подарка. Она отдельно от нас живет, в среду пришли и это все увидели", — говорит внук труженицы тыла.

Местные власти пока никак не комментировали произошедшее.

Напомним, ранее в этом году в незаконно аннексированной Керчи произошел другой казус – нарядившись в шубы, чиновницы ходили к блокадникам с подарками – медалью и батоном хлеба.

Несмотря на подобные унижения, в прошлом правительстве РФ активно обсуждали инициативу – писать слово "ветеран" с заглавной буквы.

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