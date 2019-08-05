К концу недели уровень воды в реке может превысить 6 метров

Амур вышел из берегов: в России появилась своя "Венеция" 2019-08-05T19:17:00+03:00 Россия К концу недели уровень воды в реке может превысить 6 метров

Пока российские власти продолжают подсчитывать ущерб от масштабных лесных пожаров в Сибири, город Хабаровск стал жертвой крупного наводнения. Наихудшая ситуация сложилась на островных территориях города.

Затоплены сотни дачных домов, а из-за подтопленных дорог владельцы не могут к ним добраться. Спасатели утверждают, что под угрозой оказались еще тысячи хозяйств.

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Уровень воды в Амуре постоянно растет, и, по прогнозам синоптиков, к концу недели он превысит 6 метров.

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Людей призывают приготовиться к эвакуации. А специалисты тем временем укрепляют ворота дамбы песком и пытаются восстановить поврежденные мосты.

Напомним, в прошлом месяце на Иркутскую область РФ также обрушилось крупнейшее наводнение, стоимость ликвидации последствий которого оценили в 31,2 млрд рублей. Жертвами стихии стали более двух десятков человек.

А перед этим из-за оттепели залило водой все дороги расположенного за Уралом города Новый Уренгой. В результате чуть ли не в каждом дворе появилось есть свое озеро, а на школьных площадках образовались целые моря.

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