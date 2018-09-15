В России анонсировали появление боевых вертолетов-беспилотников

Российские военные уже в ближайшее время могут получить на вооружение беспилотную версию боевых вертолетов. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев, передает "Интерфакс".

"Если заказ поступит, мы можем в кратчайшие сроки подобную машину сделать. Технической проблемы нет", — заявил он.

По его словам, в настоящий момент вертолет можно использовать практически в беспилотном режиме – вместо ручных систем управления на действующие машины устанавливают системы автоматического управления, которые "полностью, от взлета до посадки, обеспечивают полет по маршруту".

Кроме того, технологии позволяют управлять вертолетами дистанционно, отметил Михеев.

"У нас уже есть защищенный широкополосный канал управления, есть система технического зрения, и, таким образом, вся информация, что видит пилот из кабины, может передаваться по этому каналу на землю или на соседний вертолет управления. Тот же Ка-52 может быть, среди прочего, летающим командным пунктом, который управляет несколькими машинами своего или другого класса, такими как Ми-25 или Ми-28", — рассказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, как на одном из военных полигонов Украины провели государственные испытания неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм "Оскол", которая предназначена для вооружения вертолетов.

А в начале августа в штабе ООС показали зрелищное видео вертолетных учений. В Объединенных силах проверили боеготовность авиации к отражению наступления на суше и на море.

Кроме того, на днях в Украине провели новые испытания крылатой ракеты. Эти ракеты могут уничтожить стратегические мосты и паромные переправы противника на расстоянии до 300 километров.