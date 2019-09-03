В России арестовали украинку: подозревают в хищении 1,5 млрд гривен

Инна Пикалова может быть причастна к громкому делу об аресте российского экс-министра Михаила Абызова

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Российский суд арестовал гражданку Украины Инну Пикалову по подозрению в причастности к многомиллиардным хищениям из бюджета. 2 сентября Басманный суд Москвы поручил заключить ее под стражу до 1 ноября.

Пикалова может оказаться ключевым свидетелем по делу экс-министра РФ по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняют в хищении 4 млрд рублей (1,5 млрд гривен), пишет российская газета "Коммерсантъ".

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Украинка была задержана в Воронежской области, куда якобы добровольно приехала с оккупированных территорий Луганской области.

Следователи предъявил ей обвинения в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Пикалова частично признала вину, заявив, что "являлась игрушкой в чужих руках".

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Якобы в 2012-2013 годах она была номинальным руководителем зарегистрированной офшорной компании Blacksiris Trading Limited, на счета которой Абызов якобы и перевел украденные деньги.

Подробности ареста Михаила Абызова вы можете узнать в статье на нашем сайте. В частности, стало известно, что он приехал в Россию из-за границы, где он проживал в последнее время, на день рождения бывшего коллеги.

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