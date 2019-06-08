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В России арестован высокопоставленный силовик: подозревается в краже десятков миллионов рублей

8 июня, 08:30

Следствие считает, что управлению МВД по Амурской области причинен ущерб в 56 млн рублей

Фото: Pixabay

Суд заключил под стражу бывшего начальника тыла управления МВД по Амурской области, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщается в субботу на сайте Следственного управления СКР по Амурской области.

"Благовещенским городским судом удовлетворено ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника тыла УМВД России по Амурской области", – говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан 6 июня в Чите и доставлен в Благовещенск.

Как сообщалось, по данным следствия, подозреваемый после выполнения работ по госконтракту по реконструкции и расширению административного здания МО МВД России "Октябрьский", расположенного в селе Екатеринославка Октябрьского района, договорился с подрядчиком о проведении работ, не предусмотренных контрактом. Работы до конца выполнены не были, однако деньги все же строителям перечислили. Следствие считает, что управлению МВД по Амурской области причинен ущерб в 56 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Ранее в России завели уголовное дело о хищении 742 миллионов при подготовке к ЧМ-2018. Эти деньги должны были пойти на строительство арены в Калининграде.

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Тег арест, хищения, новости России

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Источник:

Интерфакс

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