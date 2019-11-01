В России самолет сел с отказавшим в небе двигателем

Лайнер, у которого в воздухе сломался один из двигателей, приземлился в тюменском аэропорту

Самолет Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Аэрофлот" / Фото: AFP

В российской Тюмени произошла посадка самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", у которого после вылета из городского аэропорта "Рощино" в Санкт-Петербург отказал левый двигатель.

Сотрудники МЧС провели эвакуацию людей из самолета. На данный момент машины спасателей и "скорые" покинули аэропорт.

Ссылаясь на источники, российские СМИ пишут, что левый двигатель не вышел из строя полностью, но в его работе начались существенные перебои, а также был нарушен его функционал.

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"Командир экипажа почувствовал удар, после чего произошел помпаж (колебания, пульсация, — ред.) левого двигателя", – сообщили источники в авиакомпании.

Генеральный директор авиаперевозчика Василий Крюк утверждает, что на самолете обнаружены повреждения, характерные для попадания в турбину двигателя птицы.

На борту воздушного судна находились 80 пассажиров и 6 членов экипажа. Его посадили с невыработанным до конца горючим.

Напомним, что полгода назад в московском "Шереметьево" произошел похожий случай, но тогда в результате посадки с невыработанным топливом самолет SSJ 100 от удара об землю загорелся, что привело к гибели десятков человек.

А всего месяц назад с другим российским "суперджетом" произошла авария на Чукотке – при посадке воздушное судно на пять метров выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

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