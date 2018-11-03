В России автора статей о ЧВК "Вагнер" обвинили в измене Родине
Военному эксперту Владимиру Неелову вменяют передачу иностранным государствам сведений, составляющие государственную тайну
Сотрудники ФСБ России арестовали военного эксперта Владимира Неелова, который автором нескольких книг на армейскую тематику, а также статей о ЧВК "Вагнера". Мужчину обвиняют в государственной измене.
"Неелову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (госизмена)", – заявили в Лефортовском суде Москвы, куда было подано ходатайство о рассмотрении меры пресечения.
Хотя в суде не уточнили, был ли подозреваемый взят под стражу, российские СМИ, ссылаясь на источники, утверждают, что он был арестован в тот же день и помещен в СИЗО "Лефортово".
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Известно, что следователи уже провели обыски в квартире родителей эксперта.
Кроме того, как обнаружил российский активист Роман Попков, после ареста Неелова интернет-портал "Взгляд" удалил все его статьи, которые были опубликованы на сайте. Тем не менее, он приложил скриншот удаленных работ.
Следствие обвиняет Неелова в передаче иностранным государствам сведений, составляющие государственную тайну. При этом его дело было засекречено.
Стоит отметить, что за нарушение статьи "Государственная измена" Уголовный кодекс РФ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Напомним, что в сентябре СБУ опубликовала новые имена наемников из уничтоженной в Сирии группы "Вагнера". Большинство из них – граждане России, но есть также один с двойным гражданством (Молдовы) и украинец.
Также ранее сообщалось, что в Государственной Думе РФ был подготовлен законопроект о частных военных компаниях, самой известной из которых является "Вагнер".