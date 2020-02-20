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В России бабушка выгуливала маленького ребенка на поводке: видео

20 февраля, 06:02

Полиция начала проверку и пытается установить личность женщины

В России, где ранее 31-летняя женщина убила свою новорожденную дочь, пожилая женщина проволокла маленького ребенка несколько метров по земле на поводке.

Как выяснили российские СМИ, инцидент произошел в городе Красноярск 19 февраля.

На снятом очевидцами видео мальчик, вероятно, внук женщины, не хочет куда-то идти, громко плачет, кричит и падает на землю.

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Протащив его несколько метров на поводке, женщина остановилась и стала ждать, когда ребенок поднимется.

В соцсетях на бабушку обрушились с критикой за жестокое обращение с ребенком. Но некоторые пользователи встали на ее защиту. Россияне пришли к выводу, что внук попросту избалован, а поводок – специальные детские вожжи, они нужны для того, чтобы ребенок далеко не убежал.

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В МВД РФ по Красноярскому краю начали проверку. Стражи порядка устанавливают личность протащившей внука бабушки.

Напомним, ранее в Подмосковье обнаружили женщину, которая растила четверых детей в захламленной квартире в полной изоляции, многие годы скрывая их от внешнего мира. У детей были слабо развиты речевые навыки, а сами они были грязными, плохо пахли, никогда не ходили в школу, детский сад или поликлинику.

А в прошлом году в российском Саратове из-за убийства ребенка всю ночь штурмовали отдел полиции. Люди хотели линчевать убийцу девятилетней девочки.

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Россия дети ребенок бабушка поводок

Источник: Сегодня

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