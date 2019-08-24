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В России бетономешалка столкнулась с автомобилем: погибли пять человек

24 августа, 15:49

По предварительной информации, водитель бетономешалки не справился с управлением

ДТП. Фото: Пресс-служба УМВД по Калужской области

ДТП. Фото: Пресс-служба УМВД по Калужской области

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения бетономешалки и автомобиля в Калуге, сообщили в ГИБДД РФ.

"В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Kia Sportage, в том числе двое несовершеннолетних, погибли, водитель грузовой автомашины МАЗ получил телесные повреждения и был госпитализирован", – сказали в ведомстве.

ДТП Фото: kaluga24.tv

ДТП Фото: kaluga24.tv

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По предварительной информации ГИБДД, в 10:15 в Калуге водитель грузового автомобиля МАЗ, перевозивший семь тонн бетона, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, на которую запрещен выезд. Там грузовик столкнулся с автомобилем Kia Sportage.

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Пресс-служба управления МВД по Калужской области уточняет, что авария произошла на автодороге Мстихино – Калуга. По предварительной информации, водитель бетономешалки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Kia Sportage.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, еще девять получили повреждения различной степени тяжести.

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Россия ДТП бетономешалка

Источник: Интерфакс

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