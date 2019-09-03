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В России блогеру дали 5 лет тюрьмы за сообщение в Twitter

3 сентября, 12:15

Владислава Синицу признали виновным в экстремизме за "твит" о детях силовиков

/ Фото: Pixabay

Российский суд приговорил московского блогера и участника демонстраций за прозрачные выборы в Московскую гордуму Владислава Синицу к пяти годам колонии за сообщение в микроблоге.

В одном из обсуждений на странице Синицы в Twitter власти усмотрели призывы к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и признали его виновным в экстремизме.

"Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео", – написал он под ником "Макс Стеклов".

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Мужчина подтвердил, что является автором "твита", но свою вину признавать отказывается и собирается подавать апелляцию на столь жесткий приговор.

По словам Синицы, он не призывал к расправе над детьми, а просто рассуждал о возможных последствиях их деанонимизации силовиков.

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Российские СМИ выяснили, что экспертизу "твита" на экстремизм провели люди без профильного филологического образования: переводчик и преподаватель английского и немецкого языков, а также учитель математики.

В Росгвардии приговор суда приветствовали.

Стоит отметить, что Влад Синица активно освещал и поддерживал антиправительственные демонстрации в Москве, которые проходили в поддержку независимых кандидатов на муниципальных выборах в городской совет.

Мы также писали, что у другого россиянина, который принимал участие в митинге, прокуратура потребовала отнять родительские права, потому что он взял с собой ребенка.

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Россия Москва цензура тюрьма свобода слова Twitter блогер

Источник: Интерфакс

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