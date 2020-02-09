В России "Боинг" сел прямо на "брюхо": пассажир снял страшное видео

/ Фото: Mash

В России самолет совершил жесткую посадку в городе Усинск. В момент инцидента на борту находилось 88 пассажиров и шесть членов экипажа. Об этом сообщает Mash.

В экстренных службах сообщили, что полет и посадка самолета шли в штатном режиме, но при приземлении у него сложились стойки шасси.

"По одной из версий, причиной жесткой посадки стала неисправность шасси. Самолет передней частью выкатился за пределы полосы", – говорят в экстренной службе.

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Известно, что во время инцидента пострадала одна женщина. Она с травмой колена обратилась в медпункт.

Как рассказали пассажиры, при посадке был сильный ветер. В этот момент оторвало шасси и лайнер проскользил по льду на "брюхе". А остановиться смог только в конце полосы — при этом передняя часть самолета ушла в сугроб.

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Пассажиры сняли на видео посадку боинга и эвакуации из воздушного судна.

Видео: Baza

Видео: Mash

Также один из пассажиров рейса Москва – Усинск рассказал, как все произошло. По словам мужчины, в метре от земли был жесткий удар.

Видео: Mash

Напомним, в конце ноября 2019-го в России пассажирскому авиалайнеру, который летел из Москвы в Анапу, пришлось совершить экстренную посадку в ростовском аэропорту из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пилотов, который впоследствии умер.

Также смотрите в материале "Сегодня", как "смяло в лепешку" пассажирский самолет во время приземления в Португалии.

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