В России больше миллиона человек заразились коронавирусом

Лишь четыре страны мира превысили такую отметку

Россия пополнила список стран, в которых количество инфицированных коронавирусом человек превысило 1 миллион.

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Согласно данным российского штаба по противодействию эпидемии, за последние сутки в стране официально подтвердили 4 729 ​новых случаев COVID-19. Таким образом, по состоянию на 1 сентября совокупное количество заболевших с начала распространения инфекции достигло 1 000 048 (включая незаконно аннексированные Крым и Севастополь).

Самым пострадавшим регионом является Москва – в столице РФ обнаружили более 263 тысяч инфицированных.

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При этом для 17 299 россиян последствия болезни оказались смертельными, однако, как уже сообщалось, активисты и журналисты уличили местные и федеральные власти РФ в искусственном занижении статистики смертности от COVID-19. Чиновники это объяснили это тем, что они учитывают только те случаи смерти людей с коронавирусом, где инфекция оказалась основной причиной гибели.

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К сегодняшнему дню более 815 тысяч человек в России уже выздоровело. Таким образом, количество активных случаев COVID-19 в стране сейчас составляет более 167 тысяч.

Стоит отметить, что на сегодняшний день лишь четыре страны в мире пересекли отметку в 1 миллион подтвержденных случаев коронавируса – кроме РФ, это также США (6 031 013), Бразилия (3 908 272) и Индия (3 691 166).

Всего, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается почти 25,5 млн заболевших. Таким образом, за неделю этот показатель увеличился почти на 1,5 млн человек.

Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Что с ней не так, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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