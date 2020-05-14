В России четверть миллиона человек заразились коронавирусом

Впервые с 2 мая количество новых инфицирований за сутки опустилось ниже 10 тысяч

Количество инфицированных коронавирусом в России, которая остается на втором месте в мире по распространению болезни, перевалило за 250 тысяч человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом РФ, за прошедшие сутки, 14 мая, в стране зафиксировали 9942 новых заразившихся (впервые со 2 мая количество новых инфицирований опустилось ниже 10 тысяч). Теперь их совокупное количество достигает 251 874 человек.

Большинство новых случаев заражения – в Москве (4712). Всего с начала эпидемии в российской столице обнаружили 130,7 тысяч людей с COVID-19.

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Кроме того, за минувшие сутки в стране умерли еще 93 пациента, и теперь количество жертв эпидемии в России достигает 2301 человека.

При этом выздоровели 53 388 человек, из них 5501 – за минувшие сутки.

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Несмотря на широкое распространение инфекции в России, ее президент Владимир Путин уверяет сограждан в успехах по сдерживанию эпидемии, а также приказал с 12 мая начать выход из карантина. Еще он поручил подготовить и довести до регионов рекомендации по отмене карантинных мер, с учетом особенностей той или иной области.

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Стоит отметить, что российские власти долгое время готовились к Параду победы на 9 мая. Однако в итоге Путин все же отменил мероприятие. Несмотря на это, позже стало известно, что на репетициях военного праздника как минимум 376 военных заразились коронавирусом.

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