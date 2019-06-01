В России четыре пассажирских вагона сошли с рельсов
Для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда со станций Шилка и Зилово
Четыре вагона поезда Новосибирск-Владивосток сошли с рельсов на станции Куэнга в Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
"Произошел сход четырех вагонов пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск-Владивосток. По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В результате инцидента нарушен габарит соседнего пути, для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда со станций Шилка и Зилово и создан оперативный штаб.
Причина схода устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Омской области более 20 грузовых вагонов военного состава, среди которых были пять цистерн с мазутом, перевернулись. Инцидент произошел на Свердловской железной дороге в пятницу, 30 ноября.
В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что на сошедших с рельсов платформах была гусеничная военная техника, следовавшая на ремонтный завод.
Кроме того, российские СМИ сообщают, что в составе размещались площадки с гаубицами для Минобороны РФ.
Напомним, в сентябре в России по вине военных поезд едва не сошел с рельсов. Инцидент произошел после того, как между станциями Сергеевка и Сохрановка перевозили военную установку.
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