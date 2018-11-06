В России высокопоставленная чиновница слила прессе конфиденциальную информацию

Сотрудница аппарата правительства РФ уволена за передачу в СМИ внутренней межведомственной служебной переписки.

Как рассказал журналистам осведомленный источник, "недобросовестную чиновницу выявили в результате служебной проверки после публикации в одной из центральных газет внутриправительственной переписки".

"Приказ об увольнении уже подписан", – сказал источник.

Он также добавил, что собранные в результате проверки в отношении уже бывшей сотрудницы аппарата правительства материалы "переданы в правоохранительные органы для дальнейшей процессуальной оценки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела".

Источник отказался назвать имя чиновницы аппарата правительства РФ.

Источник отметил, что подобные увольнения уже имели место в прошлом году.

"Контроль за документооборотом между ведомствами и внутри аппарата правительства будет усиливаться и дальше", – заявил источник.

Ранее российские журналисты раскрыли попытку российских властей скрыть данные детей сотрудников спецслужб, включая одного из отравителей бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, полковника ГРУ Анаталия Чепиги ("Руслан Боширов").

Напомним, что ранее журналисты нашли квартиры "солсберийских туристов" Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

Кроме того, из-за неосторожности отравителей Скрипаля в ходе журналистского расследования удалось подтвердить их настоящие имена.