В России чиновник обматерил жителей на торжественном открытии фонаря

Сегодня, 05:01

Людям не понравилось новое освещение, а чиновник заговорил о "Майдане"

Торжественное открытие фонаря в России. Фото из открытых источников
Торжественное открытие фонаря в России. Фото из открытых источников

В России глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов устроил торжественное открытие фонаря в селе Холмец, но после критики местных жителей церемония переросла в словесную перепалку. Об этом сообщает местное издание "Караван+Я".

Как стало известно, жительницы села обратили внимание чиновника на то, что фонарь освещает только фасад здания, возле которого он стоит, а не дорогу, и спросили его о возможности перевесить или развернуть его. В ответ они услышали, что это не их ума дело.

Родственник одной из женщин заступился за них и уточнил стоимость фонаря, чтобы установить его за свой счет, и в ответ Дубов предложил мужчине: "Пошел ты **** лысый урод". При этом глава района посчитал, что присутствующие жители села были пьяными, и обозвал их "группой агрессивной молодежи" и "подогретой алкоголем гопотой", пообещав, что устроенный ими "Майдан" не пройдет для них бесследно и станет уроком для других поселений.

Журналисты отметили, что район лишился освещения при Дубове, но из-за обращения граждан он был вынужден открывать маломощную подсветку на дорогах. Также они напомнили, что в 2016 году Дубов участвовал в церемонии открытия помойки и перерезал красную ленточку. Тогда в сети предложили чиновнику установить в этот день официальный праздник.

Напомним, ранее в России прошли массовые акции против повышения пенсионного возраста

Напомним, в России с 2019 года начнется процесс повышения пенсионного возраста – мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63, однако переходной период будет длиться 10-15 лет. 
Россия, Майдан, чиновник, перепалка, оскорбление

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