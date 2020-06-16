Капиталисты хитрее, а Михалков – мракобес: советник Путина поддержал идею поголовного чипирования

В России глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев поддержал идею с поголовным чипированием людей, якобы предложенную американским миллиардером Биллом Гейтсом.

Об этом он заявил в эфире радио "Говорит Москва", вспоминая также слова российского режиссера Никиты Михалкова о "патенте Гейтса" с "числом зверя".

"Помните, был такой патент Билла Гейтса с тремя шестерками? И столько шума. Никита Михалков по этому поводу выступил. На него обрушились — вот, он противник прогресса, мракобес Михалков", - напомнил Фадеев.

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При этом он приписал американцу слова о том, якобы разнообразные датчики, окружающие людей, можно приспособить под сбор информации – о пристрастиях и предпочтениях граждан.

"У вас на экране появляется реклама, и камера следит: если ваши зрачки бегают правильным образом по этой рекламе, наверное, можно поставить датчики слюны, как у собаки Павлова. Или политический текст появляется, и датчики следят за тем, как вы читаете политический текст. Если в соответствии с алгоритмом система принимает решение, что вы действуете правильно, вам на счет капает криптовалюта. Я не выдумываю. Капиталисты оказались хитрее", – поведал россиянин.

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В то же время Фадеев заявил, что возможность чипирования уже предполагается и в России – о ней якобы говорится "в программе развития московского искусственного интеллекта".

"Информация, которая будет накапливаться в соответствии с законом о едином федеральном информационном регистре. Там десятки показателей о нас, каждому из нас будет присвоен цифровой номер. Московская система развития искусственного интеллекта предполагает, что миллионы датчиков, камер будут нас окружать. Хочу заметить, что в программе развития московского искусственного интеллекта чипирование предполагается", – резюмировал он.

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Напомним, Билл Гейтс еще пять лет назад предсказал, что самой большой угрозой для человечества являются вирусы и мир не готов противостоять новым эпидемиям. Отчасти причина в том, что страны тратят огромные деньги на средства ядерного сдерживания. При этом выделяется очень мало средств на предотвращение эпидемий.

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