В России чиновники "отдали" Беларуси Смоленск, чтобы сэкономить

Российской пенсионерке очень оригинально объяснили, почему ей не положена компенсация за путешествие

Смоленская крепость. Фото: Flickr

В России чиновники "отдали" Беларуси Смоленск, чтобы сэкономить //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c3a/bb8/5c5c3abb8fb28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c3a/bb8/5c5c3abb8fb28.jpg 2019-02-07T16:13:00+02:00 Россия Российской пенсионерке очень оригинально объяснили, почему ей не положена компенсация за путешествие

Чтобы не компенсировать пожилой россиянке проезд согласно законодательству, чиновники из Южно-Сахалинска фактически признали, что 330-тысячный город Смоленск не принадлежит России, сообщает readovka.ru.

Стоит отметить, что российские законы предполагают компенсацию проезда пожилых жителей Крайнего Севера на отдых. Женщина решила, воспользовавшись таким правом, отправиться по маршруту Южно-Сахалинск — Москва — Смоленск — Москва — Южно-Сахалинск.

Однако она получила отказ, который чиновники аргументировали тем, что Смоленск является заграницей.

"Возмещению подлежат фактически произведенные пенсионером расходы на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации. Согласно проездным билетам, предоставленным истцом в управление для компенсации проезда, местом отдыха является Смоленск (...), расположенный вне территории Российской Федерации", – объяснили они.

Впрочем, по обращению российской прокуратуры в суд женщина все же получила свою компенсацию, а Смоленская область "вернулась" в состав России.

Напомним, что прошлым летом торжественное открытие фонаря в Тверской области закончилось скандалом – глава района Олег Дубов обматерил недовольных его работой жителей.

Мы также писали о другом скандале в России, в результате которого была уволена министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, по словам которой 3,5 тыс рублей (около 53 долларов, или 1,5 тыс грн) вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

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