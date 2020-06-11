В России число зараженных коронавирусом перевалило за полмиллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило показатель в 500 тысяч человек, страна продолжает находится на третьем месте по количеству зараженных в мире. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Стопкоронавирус.РФ.
Как сообщается, число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436. Число летальных исходов выросло за сутки на 174 и составило 6 532. Выздоровели за сутки 8 367 человек, общее число выздоровевших достигло 261 150 человек.
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Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Москве – 201221, и Московской области – 47181.
Напомним, ранее старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов рассказал в интервью нашему сайту, что российские власти скрывают настоящие показатели смертности от вируса в стране, занижая их.
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