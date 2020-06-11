В России число зараженных коронавирусом перевалило за полмиллиона

Больше всего зараженных зафиксировано в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило показатель в 500 тысяч человек, страна продолжает находится на третьем месте по количеству зараженных в мире. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Стопкоронавирус.РФ.

Как сообщается, число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436. Число летальных исходов выросло за сутки на 174 и составило 6 532. Выздоровели за сутки 8 367 человек, общее число выздоровевших достигло 261 150 человек.

Реклама

Читайте также: В России придумали, как снизить потребность больниц в средствах защиты от COVID-19

В тренде Россия и Китай будут совместно разрабатывать вакцину против COVID-19

Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Москве – 201221, и Московской области – 47181.

Напомним, ранее старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов рассказал в интервью нашему сайту, что российские власти скрывают настоящие показатели смертности от вируса в стране, занижая их.

О том, как российским медикам не выплатили "коронавирусные" доплаты, смотрите в сюжете "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама