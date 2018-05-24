В России чудом спасли подростка, который выпал из окна

Сегодня, 02:20

11-летний школьник зацепился за карниз и полчаса провел буквально в подвешенном состоянии


В России чудом спасли подростка, который выпал из окна. В городе Киров подростка, который выпал с балкона шестого этажа, успели спасти соседи. 11-летний школьник зацепился за карниз и полчаса провел буквально в подвешенном состоянии. При этом мать сверху схватила мальчика за руки. Поторопились помочь и соседи снизу – поддерживали за ноги. Пока спасатели разворачивали технику, другие жильцы дома разбросали под окнами разные вещи, чтобы смягчить удар при падении. Впрочем, все обошлось.

Ранее сообщалось, что в Херсоне 4-летняя девочка выпала с балкона 8 этажа и выжила.

Окна были открыты настежь для проветривания. Мама привела 4-летнюю Дашу из садика, закрыла ее в квартире и ушла.

Пока маму ждала, Даша играла на кухне. Потянулась за игрушкой, не удержалась и выпала из окна. И выжила.

Ребенка, который падает с восьмого этажа, заметила молодая пара. Вызвали скорую и бросились спасать малышку, позвали на помощь соседей.

Как сообщалось, в Днепре сегодня, 22 мая, рано утром с балкона пятого этажа выпала трехлетняя девочка. Инцидент произошел около 06:00 на проспекте Слобожанском. В момент происшествия ребенок находился в квартире один. Мама девочки, работающая дворником, убирала территорию возле подъезда.
Россия, видео, балкон
Источник:

"Сегодня"

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