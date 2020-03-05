В России день смерти Сталина отметили салютом (видео)

В российском Екатеринбурге активисты устроили салют " честь 67-й годовщины смерти диктатора Иосифа Сталина". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на инициативную группу.

Отмечается, что день смерти Сталина должен стать "национальным праздником освобождения".

"Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения – если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше", - сказали собеседники издания.

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Салют должен был начаться около 20:00 по местному времени в центре Екатеринбурга. Фейерверк на набережной городского пруда длился около 10 минут.

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Напомним, ранее в Москве украли автомобиль, на котором ездил советский диктатор Иосиф Сталин. Советский лимузин ЗИС-115 стоимостью в 2,5 млн евро угнали из гаража на севере Москвы.

Кроме того, бывший польский посол в Украине Ян Пекло заявил, что нынешняя историческая политика Путина почти на 100% совпадает с исторической политикой Сталина. Он считает, что хозяин Кремля это делает с расчетом на граждан России, поскольку в последнее время Путин получил несколько чувствительных поражений.

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