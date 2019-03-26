В России десятки полицейских напились и устроили драку в ресторане
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, начальник уголовного розыска Элисты и сотрудниками правоохранительных органов
Правоохранительные органы России начали служебную проверку в связи с информацией о массовой драке сотрудников силовых ведомств в одном из питейных заведений в городе Элиста (республика Калмыкия).
Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел ночь с 23 на 24 марта в ресторане на территории развлекательного комплекса в результате конфликта между находившимися в состоянии алкогольного опьянения начальником уголовного розыска Элисты, его заместителем и двумя оперативниками с одной стороны и тремя сотрудниками правоохранительных органов Калмыкии с другой. Изначальная причина конфликта неизвестна.
По неподтвержденной информации участие на одной из сторон также принимал криминальный "авторитет" "Тюля".
В конечном итоге массовая драка охватила более четырех десятков человек, которые при этом использовали арматуру и травматическое оружие. Известно о двух пострадавших.
Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, для контроля за ходом служебной проверки в Калмыкию отправили представителя Главного управления собственной безопасности. Кроме того, проверкой занимается и отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
Напомним, что недавно в российском городе Находка неизвестный молодой человек атаковал посетителей кафе бензопилой.
Мы также писали о нападении и похищении в Москве харьковского криминального "авторитета" Юрия Василенко, подозреваемого в Украине в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Кроме того, сообщалось о пьяном дебоше, который в кафе российской Костромыустроило руководство 331-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФна 9 мая в прошлом году.
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