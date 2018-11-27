В России детей готовят к войне: пропаганда Кремля возмутила родителей

Мать ученицы младшей школы Санкт-Петербурга рассказала, что от детей требуют писать "письма отцу на фронт"

Правительство внушает детям быть готовыми к возможности начала новой войны, пишет научный сотрудник Российского института истории искусств Ольга Федорченко, мать Александры, ученицы четвертого класса одной из школ Санкт-Петербурга.

В своем блоге женщина выразила возмущение домашним заданием, которое ее дочь получила по русскому языку – написать "письмо отцу на фронт".

"Кто, какой державный идиот придумывает такие темы для домашних заданий?! Это что, мы готовимся к войне?! Делаем заготовки писем родным?!" – пишет она.

Кроме того, задание предполагает использование следующих слов и словосочетаний: "Здравствуй", "Дорогой", "Любимый мой", "Я о тебе очень скучаю", "Как там на фронте", "Я помогаю маме", "Я тебя очень-очень жду", "Возвращайся с победой", "До свидания", "Крепко тебя целую", "Твой сын/дочь".

"Это дно, хотя, как я понимаю, далеко не последнее", – справедливо резюмирует мать четвероклассницы, прикрепив письмо, которое написала ее дочь.

Кроме того, ранее женщина обращала внимание на задания, с которыми дети сталкиваются по математике – задачами, в которых с каждым годом в санатории ездят отдыхать вдвое меньше людей, а цена на хлеб растет за год на 40%.

Напомним, что в сентябре одна из школ Иркутской области частично разрушилась прямо во время учебных занятий.

Мы также писали об инциденте в школе подмосковной Балашихи, где десятиклассник по принес игрушечную бомбу на урок истории и угрожал совершить теракт.