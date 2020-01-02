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В России детей на Новый год выложили в форме свастики (фото)

2 января, 05:02

Нацистский символ получился во время репетиции новогоднего танца

Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22

В России разразился скандал в одном из детских лагерей, где отдыхавших детей выложили в форму свастики, которую только совсем недавно разрешили показывать в искусстве.

Инцидент произошел в санаторно-оздоровительном лагере "Чайка" в Алтайском крае.

Провокационное фото выложил в соцсети один из вожатых лагеря: на снимке изображены дети, лежащие на полу в форме креста, который в соцсетях оценили как элемент свастики.

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"Администрация лагеря провела проверку по данному факту. Установлено, что вожатые проводили репетицию танца "Звездочка" к новогоднему представлению. На фотографии изображен один из фрагментов танца", – заявили в Минздраве Алтайского края.

По этому поводу с педагогами лагеря уже провели беседу, а администрация лагеря взяла вопрос подготовки праздника под свой контроль.

Вожатый, который разместил фото, на своей странице в соцсети сообщил, что уволился из лагеря и назвал произошедшее "неудачной шуткой", отметив, что экстремистом не является.

Напомним, что полгода назад в другом детском лагере в России произошел куда более трагический инцидент – 23 июля в Хабаровском крае загорелся палаточный лагерь "Холдоми" на базе отдыха, в результате чего четверо детей погибли.

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Россия Новый год свастика Алтайский край детский лагерь

Источник: Интерфакс

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