В России дети сбежали из дому: пытались добраться до Чернобыля

Двух девятилетних мальчиков впечатлил сериал об аварии на ЧАЭС

/ Фото: AFP

В российском городе Саранске двое младшеклассников, находясь под впечатлением от просмотра американского сериала "Чернобыль", сбежали из дому, чтобы попасть в зону отчуждения.

Как сообщили в правоохранительных органах РФ, 2 октября двое девятилетних мальчиков пришли домой после школы, переоделись и ушли в неизвестном направлении. При этом один из них оставил родителям записку, в которой сообщил, что уехал.

В результате розыскных работ стражи порядка нашли неудавшихся путешественников в центральной части города. При себе у них были рюкзаки с вещами первой необходимости.

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"Как пояснили школьники, они хотели поехать в Чернобыль, впечатлившись от просмотра фильма с одноименным названием", – сообщили в МВД республики Мордовия.

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Как отмечается, мальчики воспитываются в благополучных семьях. В настоящее время с ними и их родителями работают инспекторы отделения по делам несовершеннолетних.

Напомним, ранее стало известно, что популярность снятого каналом HBO сериала "Чернобыль" спровоцировала настоящий туристический бум в зоне отчуждения - спрос на экскурсии Чернобыльской атомной электростанции вырос на 30-40%.

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