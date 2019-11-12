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В России детям построили "ритуальную" горку с крестами и венками

12 ноября, 23:21

Местные жители старания властей не оценили

/ Фото: Depositphotos

В Омской области РФ в одном из сел насыпали горку для детей из земли с кладбища.

Об этом сообщают росСМИ

Однако местные жители не оценили торчащие из нее венки, кресты и столбы от оградок.

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"Вот представьте, наши дети будут кататься на этом. Это кощунство натуральное. Веночки, крестики. И горку! Какие затейники! Под кучей глины скрываются с кладбища венки и кресты", - сетуют они.

Все это сельчане назвали бессовестным поступком и кощунством, они предположили, что власти таким образом "экономят средства".

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"Глава администрации дает добро на это. Даже столбы от старых оградок. Кощунство", — возмущаются люди.

Между тем, власти их успокоили, говорят "ритуальные отходы" уже убрали.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области жители одной из многоэтажек Черткова ежедневно ходят по надгробным плитам с еврейского кладбища. Когда-то ими замостили двор дома, хотя в соседних дворах уложили брусчатку. На многих надгробиях сохранились надписи на иврите.

Также на остановке общественного транспорта на улице Уфимской в Кривом Роге Днепропетровской области разбитую дорогу "благоустроили" надгробными плитами.

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Источник: Сегодня

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