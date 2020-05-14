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В России двое клириков РПЦ умерли за день от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений

14 мая, 01:33

Елена Кузьмич

В России зарегистрирован 242 271 случай заражения коронавирусом

В РФ, которая оказалась на втором месте в мире по количеству зараженных новой пневмонией, двое клириков Русской православной церкви умерли за день от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений.

"13 мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва) и иеромонах Петр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии", – говорится в сообщении церковников.

Ранее сообщалось о смерти от нового коронавируса ряда клириков и монашествующих РПЦ в России.

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С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212.

Ранее сообщалось, чтов Краснодарском крае России, уже второй священник заразился COVID-19. Ранее на Кубани коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал инфицированную COVID-19 женщину после операции. О том, что больна, прихожанка якобы не знала.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия священник коронавирус

Источник: ТАСС

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