В России экстренно сел самолет со 167 пассажирами: стала известна причина

В России, где ранее пассажирскому авиалайнеру пришлось совершить экстренную посадку из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пилотов, произошел новый инцидент. Пассажирский самолет, который летел из Владивостока в Москву, внепланово приземлился в Хабаровске.
По данным источников в авиакомпании "Аэрофлот", которой принадлежит этот лайнер, причина внеплановой посадки – анонимное сообщение с угрозой
"Самолет, выполняющий рейс SU1703 (Владивосток – Москва), совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий", – сказал источник.
По данным СМИ, на борту самолета находятся 167 пассажиров и 14 членов экипажа.
Ранее сообщалось, что в России самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта в подмосковном Жуковском в оккупированный Симферополь, вынужден был экстренно сесть на кукурузное поле. Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, которое привело к тому, что оба двигателя лайнера вышли из строя. Журналисты сообщили, что птицы обитают на нелегальной свалке неподалеку от аэропорта.
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