В России фура смяла микроавтобус из Украины: пятеро погибших (фото, видео)

В аварии может быть виновен водитель микроавтобуса, который уснул за рулем

На трассе М4 "Дон" в России, где несколько месяцев назад перевернулся автобус с украинцами, случилось новое ДТП – столкнулись пассажирский микроавтобус Opel из Украины и фура Scania.

Авария произошла в ночь на 11 марта на 869 км дороги в Миллеровском районе Ростовской области РФ. По предварительным данным, в ДТП виновен водитель микроавтобуса, который уснул за рулем.

Изначально в результате ДТП погибли четыре человека и пятеро пострадали, но позже стало известно, что после госпитализации скончался еще один потерпевший. В результате трое человек оказались в больнице в состоянии средней степени тяжести, четвертого было решено не госпитализировать.

Реклама

В ростовском ГИБДД уточнили, что у микроавтобуса были номера Донецкой области. Однако есть ли граждане Украины среди пострадавших или погибших, не уточняется.

В тренде Космический корабль SpaceX пристыковался к МКС: видео

Напомним, в прошлом году на окраине Москвы произошла другая крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате случившегося пострадали восемь человек.

А месяц назад в Пустошкинском районе Псковской области России большегрузный автомобиль Volvo врезался в микроавтобус Mercedes из Закарпатья. В результате погибли восемь украинских граждан.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама