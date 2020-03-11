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В России фура смяла микроавтобус из Украины: пятеро погибших (фото, видео)

11 марта, 15:28

Станислав Кожемякин

В аварии может быть виновен водитель микроавтобуса, который уснул за рулем

На трассе М4 "Дон" в России, где несколько месяцев назад перевернулся автобус с украинцами, случилось новое ДТП – столкнулись пассажирский микроавтобус Opel из Украины и фура Scania.

Авария произошла в ночь на 11 марта на 869 км дороги в Миллеровском районе Ростовской области РФ. По предварительным данным, в ДТП виновен водитель микроавтобуса, который уснул за рулем.

Изначально в результате ДТП погибли четыре человека и пятеро пострадали, но позже стало известно, что после госпитализации скончался еще один потерпевший. В результате трое человек оказались в больнице в состоянии средней степени тяжести, четвертого было решено не госпитализировать.

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В ростовском ГИБДД уточнили, что у микроавтобуса были номера Донецкой области. Однако есть ли граждане Украины среди пострадавших или погибших, не уточняется.

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Напомним, в прошлом году на окраине Москвы произошла другая крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате случившегося пострадали восемь человек.

А месяц назад в Пустошкинском районе Псковской области России большегрузный автомобиль Volvo врезался в микроавтобус Mercedes из Закарпатья. В результате погибли восемь украинских граждан.

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Россия ДТП фура украинцы за границей микроавтобус Ростов-на-Дону ростовская область

Источник: ТАСС

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