В России генерал сбил толпу школьников: появилось видео момента ДТП

Виктор Пильганов по прибытии полицейских отказался пройти тест на алкоголь и уже задержан

Фото: телеграм-канал Baza

В Нижнем Новгороде пьяный сын бывшего замначальника ГУ МВД по Нижегородской области, генерал-майор в отставке Виктор Пильганов на авто снес толпу школьников на тротуаре, в результате чего погибила их учитель ница. Сам родитель был задержан. В телеграм-канале Baza появилось видео самого момента ДТП.

Автомобиль генерала на агромной скорости вылетел на тротуар и сбил прохожих – пострадали девять детей и погибла женщина.

Отмечается, что ГИБДД уже установило картину произошедшего: "Тойота", записанная на генерала Пильганова, на перекрестке врезалась в другой автомобиль, который отлетел на группу учеников с учительницей. Женщина погибла на месте.

Сам Виктор Пильганов по прибытию полицейских отказался от медосвидетельствования на алкоголь.

Реклама

Видео: телеграм Вaza

Позже региональное следственное управление Следственного комитета РФ В качестве подозреваемого в порядке статей 91-92 УПК РФ задержан 43-летний гражданин. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В то же время телеграм-канал Mash сообщает, что у троих несовершеннолетних переломы, двое прооперированы.

"Школьники 9-го класса шли по тротуару вместе с преподавательницами. После наезда одна из женщин скончалась в больнице, остальные в средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Фото Виктор Пильганова:

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России пассажирский автобус упал с моста в реку, в котором ехали 43 человека. В резузльтате аварии погиб 21 пассажир, около 20 получили травмы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама