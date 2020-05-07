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В России Гитлера записали в "герои" Великой Отечественной войны

7 мая, 16:33

Станислав Кожемякин

Фюрера на фото подписали как ветерана Второй мировой

В России, где в этом году уже не обошлось без традиционных казусов ко Дню Победы, патриотический конкурс закончился скандалом из-за невнимательности организаторов и незнания внешности фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Как сообщает Meduza, фото нацистского лидера опубликовали на странице челябинского торгового центра "Космос" в рамках патриотического конкурса "Имена героев", организаторы которого предложили подписчикам присылать фото и краткую биографию их родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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Среди реальных героев оказался и снимок молодого Адольфа Гитлера без усов. Его подписали как Сумина Владимира Владимировича, который якобы в 1942-м отправился на фронт, воевал под Курском и Москвой, а спустя три года погиб во время Висло-Одерской операции.

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Когда комментаторы указали, кто действительно изображен на фото, организаторы конкурса извинились, признав свою ошибку и объяснив ее тем, что они "недосмотрели, недопроверили — поверили людям". Кроме того, они назвали отретушированный снимок "довольно редким", хотя среди запросов "Адольф Гитлер" в Google он находится на первой странице.

Оказалось, что снимок скинул сотрудник ТЦ. Его вычислили и лишили премии за троллинг.

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Напомним, что ранее в этом году 99-летнюю женщину – ветерана труда из российского Магнитогорска поздравили с 9 Мая просроченными продуктами.

А вообще, как уже сообщалось, президент Владимир Путин приказал перенести традиционный парад Победы из-за коронавирусной эпидемии.

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Россия День победы розыгрыш 9 мая нацисты конфуз троллинг Адольф Гитлер

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