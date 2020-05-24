В России голый мужчина пытался угнать электричку: видео

В российской столице, где накануне курьер сетевой службы доставки еды взял в заложники служащих банка, произошло новое чрезвычайное происшествие.
Как сообщает ресурс "Говорит Москва", днем 24 мая по улицам города бегал голый мужчина. В частности, его видели на железнодорожной платформе Кунцево – он залез под электричку, но, недолго полежав под ней, вылез обратно.
"Этот мужик заскочил в последний вагон, в отделение машиниста, и там врубил огнетушители, там же разделся. Он предлагал поехать вместе с ним куда-то", – цитирует издание свидетеля.
Кроме того, дебошир-нудист облил краской рабочего и пытался уехать на такси. А когда, чтобы его утихомирить, прибыл отряд Росгвардии, он вылез на цистерну с водой.
В итоге его все же удалось задержать, причем очевидцы утверждают, что хулиган был трезв.
Напомним, ранее в российской Уфе произошел другой инцидент - 9 марта вдоль проезжей части разгуливала полуголая девушка и пыталась поймать попутку.
А в феврале в Киеве неадекватный водитель Volkswagen выбежал из автомобиля и напал на прохожего. После этого он разделся догола и, лежа на холодном асфальте, кричал: "Андрюха!"
А как в Украине борются с сумасшедшими соседями и какие меры можно принять против неадекватных соседей, смотрите в видеосюжете:
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