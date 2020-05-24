В России голый мужчина пытался угнать электричку: видео

Нудист-хулиган облил краской рабочего и еще пытался уехать на такси

В российской столице, где накануне курьер сетевой службы доставки еды взял в заложники служащих банка, произошло новое чрезвычайное происшествие.

Как сообщает ресурс "Говорит Москва", днем 24 мая по улицам города бегал голый мужчина. В частности, его видели на железнодорожной платформе Кунцево – он залез под электричку, но, недолго полежав под ней, вылез обратно.

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"Этот мужик заскочил в последний вагон, в отделение машиниста, и там врубил огнетушители, там же разделся. Он предлагал поехать вместе с ним куда-то", – цитирует издание свидетеля.

Кроме того, дебошир-нудист облил краской рабочего и пытался уехать на такси. А когда, чтобы его утихомирить, прибыл отряд Росгвардии, он вылез на цистерну с водой.

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В итоге его все же удалось задержать, причем очевидцы утверждают, что хулиган был трезв.

Напомним, ранее в российской Уфе произошел другой инцидент - 9 марта вдоль проезжей части разгуливала полуголая девушка и пыталась поймать попутку.

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А в феврале в Киеве неадекватный водитель Volkswagen выбежал из автомобиля и напал на прохожего. После этого он разделся догола и, лежа на холодном асфальте, кричал: "Андрюха!"

А как в Украине борются с сумасшедшими соседями и какие меры можно принять против неадекватных соседей, смотрите в видеосюжете:

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