В России горел хоспис, десять человек погибли

После инцидента были госпитализированы девять человек

В ночь на понедельник, 11 мая, в России, где количество зараженных COVID-19 перевалило за двести тысяч, произошел пожар в хосписе для престарелых.

Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" в подмосковном Красногорске поступило на пульт пожарной охраны в 23:59 мск 10 мая. Возгорание полностью потушили в 01:09 мск 11 мая.

Сообщается, что очаг пожара находился на втором этаже здания. По данным источника в экстренных службах, причиной пожара могла стать неисправность водонагревателя.

Реклама

В здании на момент пожара находились 29 человек. По данным источника, в хосписе было 37 человек, восемь из них – персонал, сообщили в администрации городского округа.

По данным МЧС в результате инцидента погибли девять человек. Источник в экстренных службах сообщил о 10 погибших.

После инцидента были госпитализированы девять человек, шестеро из них на данный момент находятся в реанимации.

Также стало известно, что хоспис проходит по документам как частное владение. По информации источника в правоохранительных органах, двухэтажное здание было арендовано частным лицом, размещение престарелых людей, среди которых были лежачие, было организовано без документов.

Реклама

Напомним, накануне в Москве загорелась больница для пациентов с COVID-19. Из горящего здания были эвакуированы 300 человек. Один пациент погиб.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в результате прорыва трубы в отеле в России пять человек сварились заживо.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама