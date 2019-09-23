В России горит нефтеперерабатывающий завод: подробности, фото

По данным СМИ, произошло факельное горение из печи на площади 90 кв. м

/ Фото: Pixabay

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области, на место выехали пожарные подразделения. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

"На место выехали пожарные подразделения. Дальнейшая информация уточняется. Предварительно, возгорание на самом заводе", – сказал представитель ведомства.

Источник в экстренных службах добавил, что произошло факельное горение из печи на площади 90 кв. м. Собеседник агентства добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".

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Пожар на заводе. Фото: группа "ДТП и ЧП.СПб" Вконтакте

Ранее сообщалось, что в городе Реж Свердловской области России произошел пожар на предприятии по переработке взрывчатых веществ "Гефест-М" на территории бывшего химзавода. Источник сообщил, что на складе бывшего завода производилась утилизация отходов.

По данным сайта предприятия, компания "Гефест-М" специализируется на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатых веществ промышленного назначения. Предприятие имеет ряд лицензий, в том числе на утилизацию боеприпасов, деятельность, связанную с оборотом черных и цветных металлов, взрывчатых материалов.

Также сообщалось, что в результате взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области в городе пострадали здания около 100 образовательных учреждений.

Прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

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