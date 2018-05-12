В России горит почти 70 тыс. гектаров леса, пылает даже Сахалин

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Амурской области и Забайкальского края

В течение минувших суток площадь лесных пожаров в Забайкалье и Амурской области РФ достигла почти 70 тысяч гектаров. По сообщению федеральной авиалесоохраны России, загорелись леса на Сахалине.

Амурская область продолжает возглавлять список территорий по общей площади, охваченной огнем – восемь лесных пожаров на площади почти 36,2 тыс. га. Активно продолжают гореть леса в Забайкалье, где отмечено 17 пожаров общей площадью 26,8 тыс. га.

Заметно выросла за сутки площадь природных пожаров в Красноярском крае два возгорания охватили свыше 1,7 тыс. га, для сравнения в предыдущий отчетный период, по данным авиалесоохраны, площадь пожаров в этом регионе не превышала 100 га.

В Хабаровском крае зафиксировано 20 очагов (почти 1,7 тыс. га), по одному пожару на землях лесного фонда действовало в Еврейской автономной области (40 га), в республике Тыва (10 га), на Сахалине (5 га) и в Бурятии (3 га).

Продолжает гореть государственный природный заповедник "Бастак" (за сутки площадь увеличилась с 5 га до 27 га).

Лесным пожарным удалось ликвидировать 93 ранее возникших возгорания в лесах на площади почти 3,8 тыс. га.

Ликвидацией возгораний заняты 2,6 тыс. человек, используя 550 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении задействованы 42 воздушных судна. В Амурской области продолжают работу 376 парашютистов-десантников федеральной авиалесоохраны.

Пожароопасный сезон открыт в 71 субъекте России. В апреле в Забайкальском крае, Республике Алтай и в Бурятии площадь лесных пожаров за сутки выросла в три раза.

В начале апреля на Дальнем Востоке был введен режим чрезвычайной ситуации из-за многочисленных лесных пожаров.