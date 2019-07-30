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В России горят три миллиона гектаров леса: в четырех регионах объявили режим ЧС

Сегодня, 09:11

Спасатели тушат огонь только в приближенных к населенным пунктам местах

В России горят три миллиона гектаров леса: в четырех регионах объявили режим ЧС Россия Спасатели тушат огонь только в приближенных к населенным пунктам местах

В Сибири и на Дальнем Востоке горят больше трех миллионов гектаров леса. Основные очаги находятся в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Дым от пожаров накрыл Западную Сибирь, Урал и дошел до Поволжья.

В связи с пожарами в четырех регионах – в Иркутской области, Красноярском крае, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. При этом большинство пожаров не гасятся, передает ВВС, поскольку власть считает, что меры по тушению пожаров обойдутся дороже, чем восстановление сгоревшего леса.

Дистанционный мониторинг ИСДМ-Рослесхоз показывает, что площадь пожаров уже составляет 3,4 миллиона гектаров.

"Мы видим, что основная площадь, наибольшая – в Якутии, более 1,2 млн га. Более 1 млн га – в Красноярском крае и около 700 тыс. га – в Иркутской области", – рассказал руководитель противопожарной программы "Гринпис России" Григорий Куксин.

Снимки лесных пожаров в Сибири из космоса. Фото: предприятие Росгидромета Научно-исследовательский центр "Планета"

Снимки лесных пожаров в Сибири из космоса. Фото: предприятие Росгидромета Научно-исследовательский центр "Планета"

Спасатели тушат только небольшую часть площади пожара. Возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

"Это катастрофа. Более 90% приходится на так называемые зоны контроля, по ним принято решение не тушить. Именно это привело к таким масштабам. Пожары, которые тушат по всей стране – это всего около 100-150 тыс. га", – говорит Куксин.

 

Ранее мы писали, что из-за сильной жары в окрестностях столицы Аляски – Анкориджа, который расположен всего в 600 км от Северного полярного круга, вспыхнули лесные пожары.

Кроме этого, на Гавайских островах горели леса на одному из крупнейших островов архипелага – Мауйи. По приблизительным подсчетам, огнем охвачено 12 квадратных километров.

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