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В России горит завод по производству баллистических ракет: появилось видео

26 апреля, 17:31

Огнем охвачено пять тысяч квадратных метров, часть кровли здания уже обрушилась

Скриншот
Скриншот.

В России продолжают гореть заводы. На этот раз возгорание произошло в одном из корпусов на территории Красноярского машиностроительного завода. Черный столб дыма виден издалека.

Как сообщили в экстренных службах Красноярска, очаг пожара находится в цехе холодильных установок. Часть кровли здания уже обрушилась. Огнем охвачено пять тысяч квадратных метров.

"Возгорание происходит в цеху, где ранее располагался компрессорный завод "Бирюса", в настоящее время он используется как склад холодильников. Боевой техники в горящем здании нет", – сказали в МЧС РФ и подчеркнули, что строение расположено обособлено, и остальным цехам огонь не угрожает.

Там находится и один из ведущих производителей оружия и боеприпасов АО "Красмаш". В "Роскосмосе" сообщили, что пожар не угрожает зданиям "Красмаша".

Завод "Красмаш" производит межконтинентальные баллистические ракеты "Синева". Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Напомним, в ноябре прошлого года в России уже горел один крупный оборонный завод. Предприятие "Вектор", специализирующееся на производстве изделий спецназначения для средств противовоздушной обороны, вспыхнул пожар.

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Тег Россия, пожар, завод, огонь, ракеты

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Источник:

Интерфакс

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