Мощные взрывы слышны далеко от эпицентра пожара, стоит высокий столб огня и дыма

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В России горят военные склады, жителей эвакуируют: видео мощных взрывов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2,%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2,%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2 2019-08-05T15:34:00+03:00 Россия Мощные взрывы слышны далеко от эпицентра пожара, стоит высокий столб огня и дыма

После лесных пожаров в Сибири, в России новое крупное ЧП – неподалеку от города Ачинск, что в Красноярском крае, горят военные склады с боеприпасами, местных жителей начали эвакуировать.

Об этом сообщает "ТВК Красноярск".

Воинская часть находится между Ачинском и Назарово, на территории которой находятся склад артиллерийских боеприпасов. Возгорание на складах подтвердили в российском МЧС.

Очевидцы в Назарово в соцсетях рассказывают, что густой, черный дым от пожара видно с любой точки города. Стало также известно, что началась эвакуация жителей села Каменка, которое находится рядом со складами.

Внимание! Некоторые видео содержат нецензурную лексику.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 июня в Казахстане горели склады с боеприпасами. В городе Арысь вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали взрываться боеприпасы. И только 29 июня жители эвакуированной Арыси смогли вернуться домой.

Власти Казахстана оперативно отреагировали на катастрофу, сразу же принявшись ликвидировать ее последствия. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.

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