В России горят военные склады, жителей эвакуируют: видео мощных взрывов

После лесных пожаров в Сибири, в России новое крупное ЧП – неподалеку от города Ачинск, что в Красноярском крае, горят военные склады с боеприпасами, местных жителей начали эвакуировать.
Об этом сообщает "ТВК Красноярск".
Воинская часть находится между Ачинском и Назарово, на территории которой находятся склад артиллерийских боеприпасов. Возгорание на складах подтвердили в российском МЧС.
Очевидцы в Назарово в соцсетях рассказывают, что густой, черный дым от пожара видно с любой точки города. Стало также известно, что началась эвакуация жителей села Каменка, которое находится рядом со складами.
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Как сообщали новости "Сегодня", 24 июня в Казахстане горели склады с боеприпасами. В городе Арысь вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали взрываться боеприпасы. И только 29 июня жители эвакуированной Арыси смогли вернуться домой.
Власти Казахстана оперативно отреагировали на катастрофу, сразу же принявшись ликвидировать ее последствия. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.
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