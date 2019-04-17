Известный российский писатель впал в кому и госпитализирован

Врачи диагностировали у автора романа "Июнь" Дмитрия Быкова энцефалопатию

Дмитрий Быков. Фото: council.gov.ru.

В России госпитализировали популярного российского писателя и литературоведа Дмитрия Быкова ("ЖД", "Июнь"), который в декабре прошлого года перенес свой литературный вечер в Киеве.

По данным Telegram-канала Mash, в больнице города Уфа, в который Быков прилетел ранее в этот день, у него диагностировали энцефалопатию. На данный момент писатель находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Писателю стало плохо еще на подлете к Уфе. Сигнал о помощи поступил с борта лайнера вчера в 12:33. Но приземлился он только через полчаса — там его ждала машина скорой помощи. Публициста повезли к врачам: в здравпункте он оказался в 13:13", – пишут журналисты.

Перед случившимся Быков страдал от сахарного диабета, гипертонии и переутомления.

Несмотря на свое состояние, Быков находился в возбужденном состоянии, размахивал руками. В связи с этим, чтобы сделать электрокардиографию, его пришлось держать пятерым людям. После Быкова отправили в больницу.

Консилиум врачей решил пока не везти писателя в Москву.

Напомним, что в ноябре прошлого года умер известный украинский писатель-переводчик Виктор Шовкун. В его активе – переводы таких известных писателей, как Агата Кристи, Эдгар По, Роберт Льюис Стивенсон, Стивен Кинг.

Мы также писали о смерти советского и российского писателя Владимира Войновича от сердечного приступа в июле прошлого года.

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