Отказали тормоза: в России грузовик на большой скорости влетел в торговый центр

ДТП произошло после того, как водитель грузового автомобиля не справился с управлением и въехал в стену здания

Российская полиция проверяет обстоятельства инцидента, произошедшего в Иркутске, где эвакуатор протаранил торговый центр, ранив работника и покупательницу. Последняя была госпитализирована.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошел 6 ноября.

По предварительной информации, ДТП произошло после того, как водитель грузового автомобиля не справился с управлением и въехал в стену здания. По словам водителя, у автомобиля отказали тормоза.

"В результате произошедшего, женщина, предположительно являвшаяся покупателем, получила различные травмы и была госпитализирована", — пишет пресс-служба.

Сам водитель в результате случившегося не пострадал.

Напомним, что в сентябре под Самарой произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.

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