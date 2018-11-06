Отказали тормоза: в России грузовик на большой скорости влетел в торговый центр

Сегодня, 16:04

ДТП произошло после того, как водитель грузового автомобиля не справился с управлением и въехал в стену здания


Российская полиция проверяет обстоятельства инцидента, произошедшего в Иркутске, где эвакуатор протаранил торговый центр, ранив работника и покупательницу. Последняя была госпитализирована.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошел 6 ноября.

По предварительной информации, ДТП произошло после того, как водитель  грузового автомобиля не справился с управлением и въехал в стену здания. По словам водителя, у автомобиля отказали тормоза.

"В результате произошедшего, женщина, предположительно являвшаяся покупателем, получила различные травмы и была госпитализирована", — пишет пресс-служба.

Сам водитель в результате случившегося не пострадал.

Напомним, что в сентябре под Самарой произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.

Также мы писали об аварии в Воронежской области, где столкнулись и загорелись два автомобиля.

Кроме того, сообщалось об аварии в Ленинградской области, где перевернулся и загорелся бензовоз, в результате чего погибли восемь человек.
Россия, ДТП, торговый центр, иркутск, эвакуатор
Источник:

"Сегодня"

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