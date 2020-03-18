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В России хотят использовать коронавирус для отмены всех санкций

18 марта, 09:39

Денис Беспалов

Москва не намерена менять политику, которая привела к санкциям, но хочет отмены ограничений

В России пытаются использовать мировой финансовый кризис, который вызвало распространение коронавируса, чтобы добиться от западных стран снятия санкций без выполнения Москвой каких-либо условий. С таким предложением, в частности выступил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа ("мы же не можем уступить первыми") санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было). Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом Безопасности ООН", – написал он у себя в Facebook.

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При этом Косачев, забыл в упомянуть, что основной пакет санкций против России был введен за незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе, предлагает отменить все ограничения "не вдаваясь в предистории, не оглядываясь на политику и без потери лица для всех, кто увлекся санкциями".

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ потеряла в результате санкций около 50 млрд долл., но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению. "Да плевать на них, на эти санкции", – сказал он.

Путин сделал заявление о санкциях

Отметим, нынешняя оценка Путиным ущерба от санкций отличается от того, что ранее заявляли российские власти. Так, в 2018 году на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучивал совершенно другие цифры. По его словам, уже тогда Россия недополучила 100 млрд долларов из-за санкций Запада. А сам Путин еще в 2017 году отмечал, что Россия лишилась 160 млрд долларов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия санкции коронавирус

Источник: Сегодня

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