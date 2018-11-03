В России хотят запретить сервис "попутчиков" BlaBlaCar

В России "Объединение автопассажирских перевозчиков" требует запретить в стране сервис BlaBlaCar, который позволяет находить попутчиков для совместных поездок на автомобиле. Соответствующий иск был зарегистрирован 1 ноября в Таганском районном суде Москвы.

Утром в субботу, 3 ноября, ОАП соообщило на своей странице в Instagram, что к их иску присоединились еще 20 новых заявок.

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В самом документе утверждается, что деятельность данного ресурса влечет организацию незаконных перевозок, а также негативно сказывается на рентабельности работы предприятий, обслуживающих регулярные автобусные маршруты. Автовокзалы в регионах могут закрыть, так как они станут ненужными.

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Также истцы отмечают, что, пользуясь услугами BlaBlaCar, пассажиры могут перевозить запрещенные предметы, а возможность создавать и использовать учетные записи предоставляется "лицам, не имеющим право осуществлять пассажирские перевозки".

Отмечается, что за последние три года отток пассажиров в пользу сервиса для поиска попутчиков составил порядка 20 процентов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, как украинцы могут сэкономить или даже заработать на поездках.